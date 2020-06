SEOUL - Rain akan tampil dalam mini album ketiga Zico bertajuk ‘Random Box’. Keduanya akan berduet dalam lagu Summer Hate yang sekaligus akan menjadi track utama dalam album tersebut.

Album ‘Random Box’ memiliki enam lagu yang semuanya diciptakan dan ditulis oleh Zico. Selain Summer Hate, album itu juga memiliki beberapa lagu lain seperti No You Can’t, Cartoon, dan Roommate.

Zico dan Rain akan menjadi produser dalam reality show terbaru Mnet berjudul I-Land. Ini merupakan proyek kolaborasi perdana BELIF+ bersama CJ ENM dan Big Hit Entertainment.

Sebelumnya, mantan leader Block B itu juga tampil dalam reality show MBC, How Do You Play. Dalam acara itu, dia memberikan masukan untuk Rain, Lee Hyori, dan Yoo Jae Suk dalam membentuk sebuah grup vokal.

Di lain pihak, mini album ‘Random Box’ akan dirilis pada 1 Juli 2020, sekitar pukul 18.00 KST (16.00 WIB).*

