SEOUL - Rain memanfaatkan statusnya sebagai ambassador produsen jeans ternama dunia untuk berbuat amal. Soompi melaporkan, aktor 37 tahun itu akan mendonasikan seluruh honornya menjadi model brand denim tersebut untuk kaum hawa yang membutuhkan.

Kabar itu kemudian dikonfirmasi oleh Sublime Artist Agency yang menaungi Rain, pada 5 Juni 2020. Dalam keterangan agensi tersebut, donasi itu merupakan bentuk terima kasih Rain untuk penggemar yang telah menggaungkan kembali sindrom ‘Gang’.

Sekadar informasi, video klip Gang milik Rain yang dirilis pada 2017 kembali populer setelah seorang siswa SMA mengunggah video cover tarian di YouTube. Video berdurasi 27 detik itu telah ditonton lebih dari 2,2 juta kali dan memicu viralnya tarian Gang tersebut.

Baca juga: Lee Hyori Ungkap Kemungkinan Pacari Rain di Masa Lalu

“Sebagai rasa terima kasih Rain kepada penggemar, dia memutuskan untuk mendonasikan seluruh penghasilannya dari sebuah produk denim untuk penyediaan sapu tangan bagi perempuan kurang beruntung dalam menghadapi COVID-19,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Sabtu (6/6/2020).

Saat ini, Rain diketahui membintangi variety show How Do You Play? bersama Yoo Jae Suk dan Lee Hyori. Bersama kedua bintang tersebut, suami aktris Kim Tae Hee ini akan ‘debut’ sebagai kelompok vokal baru.*

Baca juga: Resmi Bebas, Ferdian Paleka Janji Ubah Tema Konten YouTube