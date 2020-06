SEOUL - Taecyeon telah dikonfirmasi menjalin kasih dengan seorang perempuan dari kalangan non-selebriti. Agensinya, 51K mengumumkan hal tersebut pada Selasa, 23 Juni 2020.

Konfirmasi pacaran Taecyeon tersebut nyatanya mendapat dukungan dari netizen. Warganet ikut berbahagia karena personel 2PM ini telah menemukan tambatan hati.

"Selamat untuk hubungan asmaramu, Taecyeon," dukung netizen seperti dilansir Allkpop, Rabu (24/6/2020).

"Aku yakin dia pasti akan bersikap baik padanya (sang pacar)," sambung lainnya.

Baca Juga:

- Agensi Pastikan Ok Taecyeon Pacari Perempuan Non-Selebriti

- Soal Kemungkinan Berbesan dengan Gen Halilintar, Anang Hermansyah: Insya Allah

Tak hanya mengucapkan selamat, ada juga netizen yang merasa cemburu pada kekasih Taecyeon. Bukan karena tak rela, namun karena merasa bintang The Game: Towards Zero tersebut adalah pria yang baik.

"Aku penasaran siapa wanita ini. Siapapun dia, aku cemburu," tutur seorang netizen.

"Pertama Changmin, sekarang Taecyeon. Aku merasa semua idol yang hidup dengan moral baik memilih berkencan secara tertutup dengan non-selebriti," komentar warganet lain.

"Dia (Taecyeon) adalah seseorang yang jarang sekali. Seorang pria muda yang baik dan menjalani hidup dengan bersih," timpal lainnya.

(LID)