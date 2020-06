SEOUL - Idol sekaligus aktor Korea Ok Taecyeon dikabarkan menjalin asmara asmara dengan seorang perempuan non-selebriti. Kabar itu pertama kali dipublikasikan oleh Xportnews, pada 23 Juni 2020.

Media itu mengklaim, Taecyeon dan kekasihnya terlihat berkencan di sebuah kawasan peternakan di Pyeongchang, Provinsi Gangwon. Pada hari yang sama, 51K selaku agensi sang aktor kemudian mengonfirmasi pemberitaan tersebut.

“Benar bahwa Taecyeon saat ini sedang berpacaran dengan perempuan yang berstatus non-selebriti,” ujar 51K dalam keterangannya seperti dikutip dari Soompi, pada Selasa (23/6/2020).

Namun agensi bentukan So Ji Sub itu enggan menanggapi lebih jauh terkait kehidupan pribadi artisnya tersebut. “Kami sangat berhati-hati dalam mengungkapkan hal ini karena masalah ini adalah privasi Ok Taecyeon. Selain itu, kekasihnya tidak bukan lah seorang selebriti.”

Baca juga:

Perdana, Ok Taecyeon akan Bintangi Drama Sejarah lewat Hansan

Sinopsis Secretly Greatly, Film Korea yang Pecahkan Rekor Jumlah Penonton Perdana

Di luar kehidupan asmaranya, Taecyeon telah menyelesaikan penayangan drama The Game: Towards Zero. Saat ini, dia dikabarkan tengah disibukkan dengan syuting film kolosal terbarunya berjudul Hansan.*

(SIS)