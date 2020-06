SEOUL - Aktris Soo Ae berpotensi kembali ke layar kaca lewat drama Now, We Are Breaking Up. Kabar tersebut kemudian dikonfirmasi oleh agensi sang aktris, Huayi Brothers.

"Soo Ae mendapatkan tawaran untuk membintangi drama We Are Breaking Up dan mempertimbangkannya dengan sangat positif," ujar agensi tersebut seperti dilansir dari Soompi, Selasa (23/6/2020).

Dalam drama ini, Soo Ae dipercaya untuk menghidupkan lakon Ha Young Eun, ketua tim desain di sebuah label fesyen. Dia dikenal dingin, namun juga sangat realistis dan cerdas.

Meski telah berusia 38 tahun, namun Ha Young Eun selalu mengikuti tren terkini demi mendapatkan tampilan lebih muda. Dia memberikan yang terbaik untuk kariernya dan tak membiarkan dirinya emosional karena pria.

Apabila Soo Ae menerima tawaran tersebut, ini akan menjadi proyek perdananya dalam 4 tahun terakhir. Drama Sweet Stranger and Me yang tayang pada 2016 merupakan proyek terakhirnya di layar kaca. Skenario Now, We Are Breaking Up ditulis oleh Je In (Misty) dan disutradarai oleh Lee Gil Bok (My Love from the Star). Sejauh ini, belum ada kejelasan soal jadwal tayang dan stasiun TV yang akan menyiarkan drama tersebut.*

