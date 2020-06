SEOUL - Sooyoung ‘SNSD’ berpotensi untuk kembali ke layar kaca lewat drama baru JTBC, Run On. Saram Entertainment selaku agensi sang aktris mengonfirmasi kabar tersebut lewat keterangan resminya.

“Benar, Sooyoung mendapatkan tawaran untuk membintangi Run On. Saat ini, dia sedang mempertimbangkan tawaran tersebut,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Soompi, pada Selasa (23/6/2020).

Jika personel SNSD itu menerima tawaran tersebut, maka ini akan menjadi proyek comeback-nya setelah membintangi Tell Me What You Saw. Drama bergenre kriminal-thriller itu ditayangkan OCN sepanjang 1 Februari-22 Maret 2020.

Tak hanya Sooyoung, Kang Tae Oh juga dikabarkan mendapat tawaran serupa. Man of Creation selaku agensi sang aktor juga mengonfirmasi kabar tersebut dan mengungkapkan artisnya itu juga tengah mempertimbangkan tawaran itu.

Apabila Kang Tae Oh menerima tawaran tersebut maka Run On akan menjadi proyek layar kaca terbaru sang aktor. Tahun lalu, dia membintangi The Tale of Nokdu bersama aktris Kim So Hyun dan Jang Dong Yoon. Proyek debut penulis skenario Park Min Sook ini berkisah tentang seorang atlet lari yang berganti haluan menjadi seorang sports agent. Sebelum Sooyoung dan Kang Tae Oh, Shin Se Kyung dan Im Siwan telah lebih dahulu digaet untuk membintangi Run On.*

