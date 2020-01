SEOUL - Choi Sooyoung kembali dipercaya untuk membintangi drama OCN. Member SNSD tersebut akan berlakon di drama thriller bertajuk Tell Me What You Saw.

Baca Juga: Alasan Sooyoung 'SNSD' Tak Kunjung Menikah dengan Jung Kyung Ho

Sooyoung akan memerankan karakter bernama Cha Soo Young, seorang polisi daerah yang memiliki ingatan fotografis. Meski awalnya tak menyadari kemampuannya, Soo Young akhirnya tahu kelebihannya itu setelah bertemu Detektif Oh Hyun Jae dan kepada divisi Hwang.

"Dia sendiri tak tahu soal kemampuannya itu. Tapi setelah bertemu Oh Hyun Jae dan kepala Hwang, dia perlahan jadi lebih kuat dan menjadi pribadi yang berkembang," tutur Sooyoung seperti dilansir Soompi.

Sebagai seorang polisi yang sangat menjunjung keadilan, Cha Soo Young diceritakan tak peduli pada penampilannya. Hal ini tentu berbeda dengan Sooyoung yang besar sebagai seorang idol dengan penampilan wah.

Untuk itu, kekasih Jung Kyung Ho ini pun meminimalisir penggunaan make up selama syuting Tell Me What You Saw. "Aku hampir tak dandan selama syuting. Dan aku juga mengikat rambutku asal-asalan, tanpa usaha sama sekali," papar Sooyoung.

Dalam sejumlah foto yang beredar, wajah dan penampilan Sooyoung memang cukup berbeda dengan ketika ia di atas panggung. Hilang sudah imej Sooyoung SNSD dan hanya ada sosok Sooyoung sang aktris.

"Soo Young adalah karakter yang mendekati setiap kasus dengan rajin dan ketulusan. Choi Sooyoung juga adalah aktris yang mendalami drama dan aktingnya dengan ketulusan," kata Sooyoung.

Tell Me What You Saw akan menjadi drama bergenre thriller pertama Sooyoung. Di sini, ia akan beradu akting dengan Jang Hyuk yang sudah biasa muncul dalam drama thriller, crime, dan mystery. Baca Juga: Perjuangan Mendiang Ade Irawan Besarkan Anak Tanpa Suami Syuting Tell Me What You Saw telah dimulai sejak beberapa waktu lalu. Rencananya, drama ini akan tayang perdana pada 1 Februari 2020 dan menjadi serial akhir pekan baru OCN.