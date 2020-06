LOS ANGELES - Bintang Riverdale, Lili Reinhart membantah tudingan pelecehan seksual yang diarahkan kepadanya dan sang mantan kekasih, Cole Sprouse. Tudingan itu dilayangkan orang tak dikenal di media sosial dan mendadak viral.

Pada 22 Juni silam, aktris 23 tahun itu mengunggah ulang kicauan Cole Sprouse di Twitter yang mengatakan bahwa timnya tengah menyelidiki klaim tak bertanggung jawab tersebut. Bersama unggahan itu, Reinhart menegaskan, menaruh perhatian serius pada isu pelecehan dan kekerasan seksual.

“Tapi, ini sekaligus membuktikan bahwa akun Twitter ini sengaja dibuat untuk menciptakan berita hoax tentangku dan aktor Riverdale lainnya. Aku tak bisa membayangkan sesuatu yang lebih menyedihkan dari berbohong tentang kekerasan seksual,” ujarnya.

Permasalahan ini bermula ketika seorang penggemar perempuan Riverdale mengaku telah diraba oleh Lili Reinhart dan Cole Sprouse di area bokong saat mereka sedang berfoto bersama.

“Dia (Reinhart) meletakkan tangannya di pinggulku saat kami sedang berfoto. Namun kemudian tangannya bergerak ke bawah dan semakin ke bawah,” ujar akun Twitter bernama Tasha, pada 21 Juni silam.

Setelah unggahan tersebut viral, Tasha kemudian menghapus akun Twitter miliknya. Terkait tudingan warganet itu, Lili Reinhart mengungkapkan, kebohongan seseorang dapat menghancurkan hidup dan karier orang lain.

“Aku berani mengatakan apa yang dia ungkapkan adalah kebohongan karena orang itu sudah mengakui bahwa semua ceritanya hanya karangan belaka,” tutur aktris Hustlers tersebut dalam kicauannya.*

