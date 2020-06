SEOUL - Tak bisa disangkal, BLACKPINK merupakan salah satu girl group tersukses untuk generasi saat ini. Kesuksesan besar girl group beranggotakan Jennie, Rose, Lisa, dan Jisoo ini tentu saja tak hanya di lingkup domestik Korea, tapi juga pencapaian internasional.

Mengutip Koreaboo, Selasa (23/6/2020) berikut ulasan singkat tujuh rekor mengagumkan yang telah diraih BLACKPINK.

1. Pre-sale Album Kill This Love di China

BLACKPINK memecahkan rekor di China lewat mini album Kill This Love. Sebelum min album itu resmi dirilis, BLACKPINK sudah bertengger di nomor satu chart QQ Music China berkat pre-sales digital yang mencapai 24.265 kopi.

2. MV Kill This Love

Begitu dirilis, MV Kill This Love memecahkan rekor sebagai video yang paling cepat mendapat 1 juta likes di Youtube hanya dalam kurun waktu 30 menit. Capaian ini mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang video klip Thank U, Next milik Ariana Grande, dengan catatan waktu 33 menit.

3. Puncaki iTunes Amerika

BLACKPINK menjadi girl group Korea pertama yang berhasil masuk ke top 3 iTunes Amerika. Tak hanya tembus top 3, Kill This Love membawa BLACKPINK menjadi girl group pertama yang memuncaki tangga iTunes Top Songs di Amerika dalam 10 tahun terakhir.

4. Sertifikat Platinum QQ Music Mini album Kill This Love mendapatkan sertifikat Platinum dua kali dari QQ Music China. Momen ini baru pertama kalinya diraih oleh girl group Korea. 5. MV Ddu-Du Ddu-Du Kalahkan DNA Milik BTS Jennie, Rose, Lisa, dan Jisoo berhasil mengalahkan BTS lewat Ddu-Du Ddu-Du. BLACKPINK menjadi grup K-Pop pertama yang video klipnya sudah ditonton 1 miliar kali. Saat Ddu-Du Ddu-Du milik BLACKPINK sudah tembus 1 miliar kali ditonton pada November 2019, video klip DNA dari BTS baru menyentuh angka 869 juta kali ditonton. 6. 40 Juta Views untuk Kill This Love MV Kill This Love kala itu mencetak rekor sebagai video klip girl group tercepat yang menembus 40 juta views. Rekor ini dicetak BLACKPINK hanya dalam waktu 19 jam 45 menit saja! 7. Sour Candy, Kolaborasi BLACKPINK bersama Lady Gaga Sour Candy berhasil debut di posisi nomor 6 chart global Spotify dengan catatan lebih dari 3,67 streaming. Menurut Chart Data, BLACKPINK mencetak rekor sebagai girl band yang debut dengan peringkat tertinggi untuk kategori girl group dalam sejarah Spotify. Lagu ini juga bertengger di peringkat 1 iTunes di 52 negara.