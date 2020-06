TOKYO - Ada bocoran untuk kamu pecinta One Piece. Meskipun chapter terbarunya, yakni 983 baru akan dirilis pada Senin, 22 Juni 2020, namun sudah ada spoiler tentang apa yang akan terjadi pada Luffy.

Melansir Sindonews, Sabtu (20/6/2020), Chapter terbaru One Piece ini menampilkan pertempuran antara Monkey D Luffy dengan dua anggota Flying Six, yaitu Ulti dan Page One. Pertempuran itu tidak berlangsung lama, tapi cukup mengungkapkan kekuatan kedua musuh Luffy tersebut.

Seperti terungkap di chapter sebelumnya, Ulti dan Page One meninggalkan jamuan makan malam Kaido untuk memulai mencari Yamato. Namun, di tengah perjalanan, mereka bertemu Luffy dan pertempuran pun pecah. Kedua orang itu kemudian merasa jika Luffy sangatlah kuat. Tak mau kalah begitu saja, mereka pun memanfaatkan kekuatan Buah Iblis yang mereka makan.

Ulti memakan Buah Iblis yang membuatnya bisa berubah menjadi dinosaurus, yaitu Pachycephalosaurus Dinosaur Zoan. Dalam pertempuran itu, Ulti dan Luffy beradu kepala. Sementara, kepala Ulti secara natural sudah kuat, Luffy butuh menyelimuti kepalanya dengan Haki Armament.

Namun, pertempuran itu tak berlangsung lama. Tak lama setelah Luffy dan Ulti adu kepala, pertempuran itu terhenti setelah seorang samurai mengintervensi. Samurai misterius itu mengenakan topeng Oni dan kimono serta membawa sebilah katana. Dia kemudian menyerang Ulti. Setelah Ulti terjatuh, samurai itu menggendong Luffy dan kabur.

Kemudian, terungkap bahwa samurai itu merupakan Yamato. Namun, dia tidak menggunakan nama aslinya dan menyebut dirinya sebagai Boku. Yang menarik, Yamato mengatakan kepada Luffy kalau dia sudah lama menantikan kehadiran Kapten Topi Jerami tersebut. Nama Yamato sudah lama muncul di One Piece. Penampakannya pun sudah lama menjadi spekulasi para penggemar. Dari spoiler Chapter 983, terungkap kalau Yamato bertubuh langsing dan mengenakan topeng Oni. Sejumlah penggemar yakin kalau topeng itu ada kaitannya dengan Yamato yang memilih bersembunyi dari incaran anak buah ayahnya. Dikutip dari IBTimes, selain pertempuran Luffy dan kemunculan Yamato, Chapter 983 juga mengungkapkan pertarungan antara Zoro dan Eutass Kid dengan sejumlah orang. Kemdian, Momosuke terlihat diikat di sebuah salib. Selain itu, tak semua anak-anak Big Mom senang dengan aliansinya dengan Kaido. Perospero menolak aliansi itu dan mendekati Onigashima dengan menggunakan kemampuannya sendiri. Sementara, putra Big Mom dikabarkan bersumpah untuk membalas dendam pada King, Luffy dan Marco the Phoenix.