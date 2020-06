JAKARTA - One Piece chapter 982 telah hadir. Dalam cerita kali ini, tim bantuan Luffy di negeri Wano mulai muncul seperti kehadiran Marco The Phoenix bersama teman-temannya. Chapter kali ini One Piece menyajikan aksi yang cukup epic.

Dilansir Inews.id, terlihat bala bantuan Luffy di negeri Wano mulai muncul seperti kehadiran Marco The Phoenix bersama teman-temannya.

Lantas, apa saja yang terjadi pada kru Topi Jerami di negeri Wano dalam manga chapter terbaru ini? Berikut ulasannya dari berbagai sumber.

Di halaman pertama terlihat Kaido, Orochi dan Black Maria (Tobi Roppo) tengah mengadakan pesta. Tak lama kemudian si penghianat Kanjuro datang membawa Momonsuki Oden (Putra Kozuki Oden).

Kanjuro kemudian memberitahu Orochi bahwa pasukan 9 Sarung Pedang Merah yang dipimpin Kinemon sudah masuk ke wilayah istana Kaido. Orochi yang mendengar kabar tersebut lantas ketakutan karena rencana yang dia buat ternyata gagal.

Sialnya, saat Kinemon ingin masuk ke Istana Kaido, tak sengaja bertemu Big Mom. Chopper dan Usop yang menggunakan tank milik Franky pun mencoba mengalihkan Big Mom dengan berjalan ke arah berlawanan agar Kinemon dan yang lainnya bisa terus melanjutkan perjalanan.

Salah satu anggota 9 Sarung Pedang Merah, Denjiro juga tak sengaja bertemu salah satu anggota Tobi Roppo, Sasaki. Lantaran Sasaki belum mengetahui Denjiro berpihak pada Kinemon, dia seperti biasa saja hingga akhirnya lengah dan terborgol (batu laut) oleh Denjiro.

Di lain sisi, setengah anggota 9 Sarung Pedang Merah berada di kapal selam Trafalgar Law. Mereka sedang membicarakan Nekomamushi (kucing besar suku Mink) yang dalam perjalanan menuju Wano bersama Marco dan Izo.

Dalam perjalanan, Marco sempat menuliskan sepucuk surat berisikan 'Aku pasti datang membantu, tapi agak terlambat, tunggu aku di sana'. Surat ini tadinya akan dikirimkan ke Luffy. Namun, karena perjalanan Marco dan teman-teman lebih cepat dari perkiraan, surat tersebut tak sampai terkirim.

Di halaman terakhir terlihat anggota dari Tobi Roppo, Ulti dan Page One tampak bersama. Ulti meminta Page One untuk mengendongnya, namun ditolak Page One dan membuat Ulti mencekiknya. Ketika mereka terjatuh Luffy muncul di hadapan keduanya.

(aln)