SEOUL - Boyband BTS kembali mendominasi tangga lagu lewat lagu terbaru mereka, Stay Gold. Sekitar 24 jam setelah rilis, lagu itu berhasil bertengger di puncak peringkat iTunes Top Song di 82 negara.

Selain Indonesia, lagu pra-rilis dari album studio berbahasa Jepang keempat bertajuk ‘Map of the Soul: 7 The Journey’ itu juga memuncaki chart iTunes di Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Brasil, hingga India.

Ini menjadi rekor baru bagi BTS, khususnya untuk karya berbahasa Jepang yang pernah mereka rilis. Rekor tertinggi mereka sebelumnya dipegang oleh Lights yang dirilis pada Juli 2019 dan mendominasi iTunes Top Song di 43 negara.

Lagu Stay Gold juga berhasil menembus tangga lagu real-time Korea Selatan. Ini merupakan capaian perdana BTS menempatkan lagu berbahasa Jepang miliknya di peringkat tangga lagu di negerinya.

BTS dijadwalkan untuk merilis 'Map of the Soul: 7 - The Journey' yang berisi 13 lagu tersebut pada 15 Juli mendatang. Pada 19 Juni 2020, BTS juga berhasil mendominasi peringkat penjualan album Oricon sepanjang semester I-2020. Capaian itu membuat BTS menjadi artis internasional pertama yang berhasil menguasai chart Oricon dalam 36 tahun terakhir.