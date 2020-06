JAKARTA - Olivia Jensen mengaku lebih nyaman berada di dalam rumah meskipun pemerintah sudah menetapkan fase New Normal setelah Pandemi Corona.

Lewat akun instagramnya @oliviajensen, Artis yang sering dipanggil Olive ini mengunggah foto dirinya tengah melakukan olahraga Yoga di rumah dengan caption yang menyatakan dirinya lebih nyaman di rumah ketimbang harus keluar rumah.

“Bersyukur pagi ini bisa menikmati matahari sambil Yoga. After a long break it felt so good to just enjoy the moment and go with the flow. Beaming my peace vibration out in to the world.

"Since udah mulai tatanan baru, but as for me...kalau gak penting-penting banget gak usah keluar rumah dulu deh. Somehow udah terlalu nyaman dirumah, malah kayaknya kulit nambah putih karena jarang keluar or, it’s just my yoga outfit?,” Jelas Olivia.

Aktris kelahiran 11 April 1993 itu juga menyatakan bahwa ia memilih untuk tetap tinggal dirumah kecuali ada agenda penting yang harus dilakukan diluar rumah.

Sontak postingan dari ibu satu anak ini juga mendapatkan balasan dari netizen, tidak sedikit juga yang memuji Olivia karena tetap menjaga kebugaran tubuh sambil melakukan Yoga walaupun sedang dirumah saja.

“Rajin berolahraga kak membuat tubuh sehat” tutur akun @azizahnrli_

