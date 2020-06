LOS ANGELES - Setelah lama menghilang dan hiatus, Duffy kembali membagikan lagu terbarunya 'River in The Sky' di Instagram pribadinya pada 18 Juli 2020. Dalam postingan IGTV tersebut, Duffy membagian lagu berdurasi 3 menit 7 detik dengan background foto hitam putih.

Tidak lupa dia membubuhkan caption, "For the better days to come, Duffy". Beberapa penggemar pun memuji lagu penanyi 35 tahun tersebut.

"Oh Tuhan, aku menghentikan kegiatanku sejenak untuk mendengarkan lagu ini. Ini sangat indah, terima kasih," tulis salah satu penggemar.

"Kamu adalah berlian dan aku sangat senang mengetahui bahwa suara berharga ini masih ada dan terdengar untuk menceritakan kisah, aku mencintaimu Duffy," tulis yang lain.

Seperti diketahui, Duffy sudah hampir sepuluh tahun hiatus dari dunia keartisan. Keputusannya tersebut cukup mengejutkan publik, bahkan baru-baru ini dia mengungkap jika dirinya pernah menjadi korban pemerkosaan dan penyekapan.

Duffy terkenal sebagai penyanyi lewat single yang berjudul Mercy. Sepanjang kariernya, Duffy telah merilis dua album yaitu Rockferry dan Endlessly. Album Endlessly yang dirilis pada 2010 menjadi karya terakhirnya setelah mengumumkan hiatus.

