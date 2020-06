SEOUL - Para penggemar drama Korea tampaknya sudah tidak sabar menantikan penayangan drama baru Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji, It’s Okay to Not Be Okay. Ini merupakan proyek perdana bagi kedua aktor itu terlibat dalam drama yang sama.

Kim Soo Hyun mengaku, terpesona dengan suara berat Seo Ye Ji. “Dia punya suara yang sangat bagus. Aku merasa, Seo Ye Ji punya kemampuan membuat dirinya terlihat menarik,” ungkapnya seperti dikutip dari Soompi, pada Rabu (17/6/2020).

Di sisi lain, Seo Ye Ji memuji kemampuan Kim Soo Hyun membawa lawan mainnya masuk dalam karakter yang diperankannya. “Dengan begitu, dia membantu aku menghayati karakter yang kuperankan,” katanya.

Tidak hanya itu, aktris cantik yang bernaung di bawah agensi yang sama dengan Kim Soo Hyun itu juga mengungkapkan bahwa sang aktor adalah sumber energi bagi semua orang di lokasi syuting. "Dia itu mood-maker banget di lokasi syuting. Begitu dia sampai, semua orang otomatis langsung tersenyum. Karena dia, suasana lokasi syuting jadi nyaman," tutur aktris 30 tahun tersebut.