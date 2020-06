SEOUL - Kim Soo Hyun siap menyapa penggemarnya yang sudah menunggu lama dengan comeback melalui drama It’s Okay to Not Be Okay. Sang aktor dipercaya sutradara untuk memerankan karakter Moon Kang Tae, seorang tenaga kesehatan yang bertugas di department psikiatris.

Mengutip Soompi, Minggu (14/6/2020), para staf produksi menyebut Kim Soo Hyun sukses memenuhi ekspektasi tinggi sang sutradara. Kim Soo Hyun secara sempurna menghidupkan karakter Moon Kang Tae.

Kim Soo Hyun siap bikin nelangsa hati pemirsa dengan aktingnya sebagai pria single yang menjadi tulang punggung keluarga setelah kehilangan kedua orangtuanya. Sekaligus menjadi tumpuan hidup kakaknya yang autis, Moon Kang Tae diceritakan tidak memiliki impian dan harapan besar untuk masa depan.

Dalam foto-foto terbaru yang dirilis, aktor kelahiran 1988 tersebut terlihat menunjukkan ekspresi serta sorot mata sedih dan lelah, mengisyaratkan masa lalu karakternya yang tragis. Tak ada senyum dari wajah tampak Kim Soo Hyun.

It’s Okay to Not Be Okay menjadi drama pertama Kim Soo Hyun setelah keluar wajib militer. Di drama yang akan tayang perdana pada 20 Juni 2020 ini, Kim Soo Hyun akan beradu akting dengan aktris cantik dan berbakat, Seo Ye Ji yang memerankan karakter Go Moon Young.

