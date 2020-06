JAKARTA - Drama Korea tengah digandrungi banyak orang. Oleh sebab itu, GTV menghadirkan drama Korea untuk menghibur pemirsa di rumah.

Kali ini, GTV menayangkan drama komedi romantis yang dibintangi oleh bintang aktor tampan Park Seo Joon, artis cantik Hwang Jeung Eum dan juga salah satu personel grup band Super Junior, Siwon Choi. Berjudul She Was Pretty, drama ini akan tayang mulai dari Senin hingga 15 Juni 2020 pukul 15.00 WIB.

Dilansir Sindonews, memiliki wajah yang sangat cantik saat kecil, dan berubah menjadi kurang menawan saat tumbuh dewasa merupakan kesialan yang dialami oleh Kim Hye Jin (Hwang Jung Eum). Akibat kesialan inilah, dia tidak berani bertemu teman masa kecilnya yang dulunya gendut namun kini justru menjadi tampan yakni Ji Sung Joon (Park Seo Joon).

Walaupun cukup sial, Hye Jin mengalami kebetulan langka yang akhirnya membuatnya bisa bekerja di tim redaksi The Most Magazine Korea. Namun, lagi-lagi kesialan kembali mendatangi Hye Jin, saat ia tahu bahwa wakil pimpinan redaksi The Most Korea adalah Ji Sung Joon, teman masa kecil yang justru dihindarinya.

Dalam menjalani kariernya menjadi tim redaksi majalah fashion, Hye Jin mengalami perjuangan yang sangat berarti. Dia tidak mengerti pembicaraan orang-orang tentang dunia fashion, selalu diremehkan karena tampangnya yang kurang kekinian dan cenderung kurang rupawan, serta minimnya pengetahuan tentang artikel dunia mode.

Untuk mengatasi kekurangannya, Hye Jin tidak pernah berhenti mencoba untuk memperbaiki kesalahannya. Beruntung, sosok Kim Shin Yuk (Choi Siwon) yang digambarkan macam pahlawan dalam drama ini, selalu tak henti-henti menolong Hye Jin untuk terus berkembang.

Walaupun memiliki kesempatan langka untuk bekerja di majalah berkelas, Hye Jin ternyata memiliki sebuah impian yakni menjadi penulis cerita buku anak-anak. Untuk mewujudkan impian yang sesungguhnya, Hye Jin pun membuat keputusan yang berdampak besar pada keseluruhan kehidupannya.

