SOAR Into The Sun adalah film perang di bawah rumah produksi CJ Entertainment. Film berdurasi 113 menit ini dirilis pada Agustus 2012 di Korea Selatan.

Soar Into The Sun ditulis dan disutradarai Kim Dong-Won yang pernah menggarap film City of Damnation dan My Boss, My Teacher. Nama beken di film ini adalah Rain dan Shin Se-Kyung.

Melansir dari Asianwiki, Tae-Hoon (Rain) adalah anggota paling muda di tim penerbang 'Black Eagles'. Meskipun seorang pilot dengan bakat alami, Tae-Hoon sering membuat masalah karena sikap penasarannya.

Suatu hari, saat tim dijadwalkan tampil dalam sebuah pertunjukan udara, Tae-Hoon merusak segalanya. Setelah itulah dia dikeluarkan dari tim elit tersebut. Dia kemudian dipindahkan ke unit jet tempur yang dipimpin Dae-Seo.

Tae-Hoon dan Dae-Seo membangun ikatan layaknya adik-kakak. Namun, Tae-Hoon berselisih dengan Cheol-Hee yang kaku, namun dianggap sebagai pilot terbaik di unit jet tempur.

Baca juga: Sinopsis Angels and Demons, Film Misteri Dibintangi Tom Hanks

Persaingan keduanya ditunjukkan dalam kontes penerbangan. Namun di langit Yeouido, sebuah jet tempur tak dikenal muncul, membuat Tae-Hoon, Dae-Seo dan Yoo-jin harus membuat serangan mendadak.

Mampukah mereka melawan jet misterius tersebut? Tonton K-Movievaganza malam ini.

Rating

Film ini mendapat rating 6,0/10 dari 1.499 penilai di IMDb. Sedangkan 257 penonton di Rottentomatoes memberi skor 60 persen.

Soar Into The Sun dibuat dengan biaya USD10 juta, menghasilkan USD7,7 juta dari penayangan di seluruh dunia.

(qlh)