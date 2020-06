SEOUL - Dominasi Hospital Playlist di chart musik Korea masih berlangsung. Terbaru, empat soundtrack drama tvN tersebut masuk dalam top 10 Gaon Chart.

Mengutip Gaon Chart, Minggu (14/6/2020), Jeon Mi Do masih menjadi ratu tangga lagu tertinggi Korea tersebut. Single yang berjudul I Knew I Love miliknya mengumpulkan 40,036,273 poin.

Soundtrack ke-2 Hospital Playlist dengan posisi tertinggi, di bawah Jeon Mi Do adalah Aloha dari Jo Jung Suk. Versi cover Aloha duduk di peringkat 3 dengan 36,538,824 poin.

Baca Juga:

- Soundtrack Hospital Playlist Dominasi Gaon Chart Edisi Akhir Mei 2020

- Gugatan Merek Ditolak, Ruben Onsu Minta Maaf ke Pemilik Bisnis Ayam Geprek

Dua lagu terakhir dari Hospital Playlist di Gaon Chart edisi 31 Mei - 6 Juni 2020 adalah Me To You, You To Me serta Introduce Me A Good Person. Me To You, You To Me menduduki posisi 6, sementara Introduce Me A Good Person di peringkat 8.

Berikut daftar top 10 Gaon Chart edisi 31 Mei - 6 Juni 2020:

1. Jeon Mi Do - "I Knew I Love" - 40,036,273 Points

2. IU ft. Suga - "Eight" - 38,028,006 Points

3. Jo Jung Suk - "Aloha" - 36,538,824 Points

4. TWICE - "MORE & MORE" - 32,418,153 Points

5. Oh My Girl - "Nonstop" - 26,699,497 Points

6. Mido and Falasol - "Me To You, You To Me" - 24,038,124 Points

7. Bolbbalgan4 ft. Baekhyun - "_ Leo" - 23,568,422 Points

8. Joy - "Introduce Me A Good Person" - 21,992,967 Points

9. Kyuhyun - "Confession Is Not Flashy" - 20,009,914 Points

10. Sik-K, pH-1, Jay Park, HAON - "GANG" - 18,927,764 Points

(LID)