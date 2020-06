SEOUL - Hospital Playlist makin memperkuat dominasi mereka di tangga lagu Korea Selatan. Setelah pekan sebelumnya diwakili 2 lagu, drama medis berbalut persahabatan tersebut kini menempatkan 3 soundtracknya di 10 besar Gaon Chart edisi akhir Mei 2020.

Mengutip laman Gaon Chart, Sabtu (6/6/2020), soundtrack Hospital Playlist yang dinyanyikan Jeon Mi Do, I Knew I Love menjadi raja tangga lagu edisi 24-30 Mei 2020. I Knew I Love mengumpulkan 44,292,591 poin.

I Knew I Love unggul hampir 2 juta poin dari penghuni posisi runner-up, Eight. Lagu kolaborasi IU dan Suga BTS tersebut mendapatkan 42,441,330 poin selama sepekan terakhir.

Dua soundtrack lain Hospital Playlist yang masuk top 10 Gaon Chart pekan ini adalah Aloha dan Introduce Me A Good Person. Aloha berada di posisi 3, sementara Introduce Me A Good Person di peringkat 7.

Berikut daftar top 10 Gaon Chart edisi 24-30 Mei 2020:

1. Jeon Mi Do - "I Knew I Love" - 44,292,591 Points

2. IU ft. Suga - "Eight" - 42,441,330 Points

3. Jo Jung Suk - "Aloha" - 37,999,429 Points

4. Baekhyun - "Candy" - 27,855,643 Points

5. Oh My Girl - "Nonstop" - 27,296,104 Points

6. Bolbbalgan4 ft. Baekhyun - "_ Leo" - 27,207,816 Points

7. Joy - "Introduce Me A Good Person" - 22,132,276 Points

8. Kyuhyun - "Confession Is Not Flashy" - 18,494,123 Points

9. Jang Bum Joon - "Your Shampoo Scent In The Flowers" - 17,750,931 Points

