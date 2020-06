SEOUL - Aktor remaja Jeon Jin Seo buka suara soal kontroversi yang melilitnya. Bintang The World of the Married tersebut sempat dikritik netizen karena unggahan gambar jari tengah di media sosialnya.

"Tak peduli apa yang kulakukan, aku selalu mendengar orang-orang berkata, 'Bagaimana bisa seorang aktor melakukan itu?'" kata Jeon Jin Seo di acara Yoo Quiz on the Block, seperti dikutip dari Soompi, Jumat (12/6/2020).

"Aku mengakui itu semua adalah kesalahanku. Tapi begitu aku masuk ke ruang makeup, aku mulai menangis. Aku menangis sekitar 20 menit," lanjut Jeon Jin Seo.

Aktor kelahiran 2006 ini berharap publik bisa memaafkannya. Jeon Jin Seo ingin publik melihatnya sebagai seorang aktor tanpa melihat kesalahannya di masa lalu.

"Aku telah bersembunyi dan kadang-kadang aku merasa seperti aku bahkan berakting di kehidupan nyata," tutur Jeon Jin Seo.

"Aku berharap kalian akan melihatku bukan sebagai anak yang kasar seperti Joon Young (karakternya The World of the Married), tapi sebagai anak yang baik," pungkasnya.

Beberapa waktu lalu saat The World of the Married, Jeon Jin Seo menjadi sorotan karena unggahan kontroversialnya di media sosial. Ia mengunggah gambar karakter komik laki-laki yang mengacungkan jari tengahnya dengan tulisan, 'Semua perempuan, enyahlah.'

Agensi telah membenarkan postingan itu sebagai milik sang aktor dan meminta maaf. Agensi memastikan bahwa tidak ada maksud jahat dari unggahan remaja 14 tahun tersebut.

