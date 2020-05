SEOUL - Popularitas The World of the Married tampaknya menjadi boomerang bagi sebagian aktornya. Setelah Han So Hee, kini aktor remaja Jeon Jin Seo yang harus menghadapi kritik publik Korea terkait unggahannya di masa lalu.

Jeon Jin Seo, menurut Soompi, mengunggah ilustrasi karakter komik pria dengan kedua tangannya memberikan jari tengah di Facebook. Bersama gambar itu terdapat kalimat berbunyi, "Semua perempuan, enyahlah."

Tak hanya unggahan tersebut, beberapa percakapan sang aktor di media sosial juga kerap menggunakan bahasa kasar. Terkait kontroversi tersebut, T1 Entertainment selaku agensi sang aktor akhirnya buka suara pada 11 Mei 2020.

Dalam keterangan resminya, agensi itu berterima kasih atas perhatian besar yang diberikan penonton pada akting Jeon Jin Seo dalam The World of the Married. "Kami juga meminta maaf atas unggahan dan penggunaan bahasa tidak tepat yang dibagikan Jeon Jin Seo di media sosial," kata T1 Entertainment.

Baca juga: Akting Ciamik, Honor Kim Hee Ae di The World of the Married Dinilai Terlalu Rendah

Ilustrasi komik yang diunggah Jeon Jin Seo itu, merupakan ekspresi sang aktor ketika dilarang berpacaran oleh kedua orangtuanya. Gambar itu juga cukup populer di kalangan remaja, sehingga dia mengunggahnya tanpa pikir panjang.

"Jeon Jin Seo tak mengetahui makna tersembunyi di balik gambar tersebut. Meski tak ada maksud jahat, namun dia sangat menyesal karena telah membuat banyak orang tidak nyaman. Akun Facebook itu kini telah dihapus," ujar agensi tersebut.

T1 Entertainment berharap publik bisa memaklumi kenakalan remaja yang dilakukan Jeon Jin Seo di masa lalu. Bersama kedua orangtuanya, agensi itu akan membimbing sang aktor agar memiliki tutur dan perbuatan lebih baik. "Kami meminta maaf pada tim produksi The World of the Married atas kontroversi ini. Sekali lagi, kami berterima kasih atas dukungan yang diberikan atas Jeon Jin Seo. Dia akan membalasnya lewat akting yang lebih baik," ungkap T1 Entertainment. Kejadian hampir serupa sebenarnya juga menimpa aktor remaja The World of the Married lainnya. Jung Joon Won harus menerima kritik keras warganet setelah foto-fotonya menenggak alkohol dan merokok beredar di Internet.* Baca juga: YouTuber Corey La Barrie Tewas akibat Kecelakaan Mobil di Ultah ke-25