DEAD in Tombstone adalah film aksi-fantasi tahun 2013. Film di bawah rumah produksi Universal Studios ini disutradarai Roel Reine dan ditulis oleh Shane Kuhn dan Brendan Cowles.

Dead in Tombstone diperankan oleh Danny Trejo, aktor yang beken lewat film Machete, Machete Kills hingga From Dusk Till Down.

Film ini bercerita tentang anggota geng penguasa kota tambang yang membunuh pemimpin mereka sendiri, Guerrero (Trejo). Pembunuhan itu diwarnai motif perebutan kekuasaan.

Dijatuhi hukuman di neraka, Guerrero bertemu dengan setan yang kemudian memberi penawaran, yakni membunuh enam anggota gengnya dan dia lolos dari kematian.

Mampukah Guerrero membalas dendamnya dan mengembalikan hidupnya? Tonton filmnya malam ini.

Rating

Film ini mendapat rating 4,9 dari 4.963 penilai di IMDb. Sedangkan 703 penonton di Rottentomatoes memberi nilai 38 persen.

Dead in Tombstone dibuat dengan budget USD5,2 juta. Sayangnya, tak ada informasi soal penghasilan dari pemutaran film ini.

