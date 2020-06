END of a Gun merupakan film thriller dan kejahatan yang diproduksi tahun 2016. Film ini dibintangi Steven Seagal yang terkenal lewat peran di On Deadly Ground, Exit Wounds, hingga Above The Law.

End of a Gun disutradarai Keoni Waxman dan ditulis Chuck Hustmyre. Sedangkan pemeran lain dalam film ini adalah Florin Piersic Jr dan Jade Ewen.

Decker (Seagal) adalah seorang eks agen DEA terlibat dalam masalah, ketika wanita bernama Lisa menawarinya untuk mencuri uang USD2 juta yang dijaga polisi di Paris.

Meski mereka bisa melarikan diri dari polisi, namun tindakan tersebut membuat bandar narkoba meradang. Regu pembunuh dikirimkan untuk mengambil kembali uang tersebut. Mampukan mereka melarikan diri? Tonton filmnya malam ini.

Rating

Tak terlalu banyak penonton yang memberi rating untuk film ini. Sebanyak 1.496 akun memberi nilai 3,7/10 di IMdb.

End of a Gun diproduksi dengan biaya USD5 juta. Sayangnya, tak diketahui berapa penghasilan film ini.

(qlh)