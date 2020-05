SEOUL - Drama Psycho But It's Okay akhirnya merilis foto stills pertama mereka. Foto Kim Soo Hyun sebagai Moon Kang Tae menjadi yang pertama dirilis.

Dalam foto, Moon Kang Tae terlihat bekerja keras. Di satu foto, Moon Kang Tae terlihat mendorong kontainer, sementara di foto lain ia tampak menemani pasien yang duduk di kursi roda.

Mengutip Soompi, Senin (25/5/2020), Moon Kang Tae diceritakan sebagai tulang punggung keluarga di drama Psycho But It's Okay. Ia harus merawat adiknya, Moon Sang Tae yang menderita gangguan spektrum autisme atau autism spectrum disorder.

Di pekerjaannya, Moon Kang Tae merawat orang-orang yang menderita penyakit mental. Moon Kang Tae bekerja sebagai tenaga kesehatan di sebuah bangsal psikiatris.

Sibuk merawat orang-orang sekitarnya, Moon Kang Tae lupa menjaga dirinya sendiri. Ia menjadi seseorang yang sibuk hingga menghindari cinta.

Psycho But It's Okay merupakan drama komedi romantis yang mempertemukan Kim Soo Hyun dan Seo Ye Ji. Di drama ini, Seo Ye Ji berlakon sebagai Go Moon Young, seorang penulis buku cerita.

Psycho But It's Okay menjadi drama comeback Kim Soo Hyun setelah keluar wajib militer. Rencananya, drama ini akan tayang mulai 20 Juni.

