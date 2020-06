SEOUL - Banyak hal dipetik Han So Hee dari drama The World of the Married yang melambungkan namanya. Salah satunya adalah tak mudahnya membangun rumah tangga.

Gara-gara drama The World of the Married, Han So Hee kini mengaku tak berani untuk menikah. Banyak hal yang membuat Han So Hee kini enggan menikah usai bermain di drama JTBC tersebut.

"Aku tak berpikir aku bisa menikah. Itu bukan hanya karena masalah perselingkuhan," kata Han So Hee seperti dikutip dari Koreaboo, Selasa (2/6/2020).

Perselingkuhan dalam The World of the Married hanya salah satu alasan yang membuat Han So Hee enggan menikah. Masalah antar pasangan di drama tersebut juga membuat sang model-aktris ragu membangun rumah tangga.

"Antara karakter Go Ye Rim dan Son Jae Hyuk, ada kecurigaan, ketakutan, ketidakpercayaan, dan rasa kehilangan dalam pernikahan mereka," papar Han So Hee.

"Drama ini memperlihatkan detail proses sebuah keluarga berantakan. Aku mulai bertanya-tanya apakah aku sendiri akan bisa menikah," sambungnya.

Lebih jauh Han So Hee menyatakan jika ia bukan satu-satunya yang merasa demikian usai The World of the Married tayang. Teman-temannya pun demikian.

"Teman-teman sekitarku juga tak mau berkencan lagi usai melihat drama itu. Dan seorang teman yang sudah punya anak mengaku menghadapi masa sulit secara mental usai menonton itu," ceritanya.

