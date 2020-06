SEOUL - Young K memiliki proyek individu mengcover lagu-lagu penyanyi lain. Salah satu lagu yang dicover oleh bassist DAY6 tersebut adalah Love Me Less dari Max feat. Quinn Xcii.

Cover Love Me Less dari Young K itu diunggah di Youtube pada 7 April 2020. Begitu dirilis, versi cover itu mendapat pujian dari penyanyi aslinya.

Max memuji Love Me Less versi Young K. Menurutnya, pemilik nama asli Kang Younghyun itu membawakan Love Me Less dengan cara yang sangat berbeda dari aslinya.

"Jae (gitaris DAY6) mengirimiku pesan, memberitahu soal cover Love Me Less dari Young K. Aku terkejut," kata Max dalam wawancara bersama Soompi, seperti dikutip pada Kamis (11/6/2020).

"Dia benar-benar punya suara yang luar biasa. Jadi aku mengirim pesan pada Young K, berterima kasih padanya. Dan dia sangat ramah," lanjut Max.

Berawal dari interaksi tersebut, Max dan pemilik nama Kang Younghyun itu pun kini berteman. "Rasanya benar-benar luar biasa ketika kalian berteman dengan seseorang yang juga kau hormati karena talenta mereka," terang Max.

Selain Young K, member DAY6 lain yang juga berteman dengan Max adalah Jae. "Sudah beberapa waktu ini Jae dan aku bertukar pesan. Kami dikenalkan oleh seorang teman dan jadi berteman sejak itu," pungkas Max.

