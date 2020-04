SEOUL - 11 hari menjelang comeback-nya, DAY6 mengumumkan track list album baru mereka. Pada Kamis (30/4/2020) tengah malam KST, DAY6 memperlihatkan 8 lagu yang ada di mini album The Book of Us: The Demon.

Zombie menjadi title track dari seri ke-3 The Book of Us tersebut. Selain dalam versi Korea, Zombie juga dibuat dalam lirik bahasa Inggris. Young K dan Wonpil menjadi penulis lirik untuk kedua versi Zombie.

Tidak hanya Young K dan Wonpil, member DAY6 yang terlibat dalam produksi Zombie. Sang gitaris, Jae berpartisipasi dalam menggubah atau composing Zombie.

Seperti di album-album sebelumnya, Young K aktif sebagai penulis lirik di The Book of Us: The Demon. Satu-satunya lagu yang tak tersentuh tangan dingin bassist 26 tahun tersebut adalah Afraid, yang lirik dan gubahannya dibuat oleh sang leader, Sungjin.

The Book of Us: The Demon akan dirilis pada 11 Mei 2020. Mini album ini akan melanjutkan perjalanan cinta yang sudah dimulai di The Book of Us: Gravity dan dilanjutkan oleh The Book of Us: Entropy.

