SEOUL - Serial Korea bertema perselingkuhan tampaknya tengah digandrungi oleh pecinta drama. Yang paling melekat ketika menyebut drama perselingkuhan saat ini tentu saja The World of the Married.

The World of the Married yang berkisah tentang seorang dokter yang diselingkuhi suaminya sukses membuat penonton geram. Drama ini sukses besar mendapatkan rating tinggi dan populer di platform streaming.

Namun, sebelum The World of the Married booming, sudah ada drama-drama Korea lain yang juga mengangkat tema perselingkuhan. Berikut adalah 4 K-Drama bertema perselingkuhan yang dirangkum Okezone, Selasa (9/6/2020):

1. The World of the Married

Drama ini bercerita tentang seorang dokter wanita, Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) yang diselingkungi oleh suaminya, Lee Tae Oh (Park Hae Joon). Setiap episode drama ini cukup menegangkan dan tidak dapat ditebak. Saking menariknya, drama yang disadur dari serial Inggris Doctor Foster ini mendapatkan rating 28,37 persen pada episode terakhrinya.

2. VIP VIP menghadirkan kisah perselingkuhan dibalut misteri. Drama ini dibintangi oleh Jang Nara sebagai Na Jung Sun dan Lee Sang Yon sebagai Park Sung Joon. Keduanya merupakan pasangan suami istri yang bekerja di sebuah departemen store dan melayani tamu-tamu VIP. Awalnya mereka merupakan pasangan yang bahagia. Namun masalah muncul setelah Na Jung Sun mulai mendapatkan pesan anonim yang mengungkapkan bahwa suaminya berselingkuh. 3. Secret Affair Kim Hee Ae yang membintangi The World of the Married juga membintangi drama perselingkuhan ini. Ia beradu akting dengan aktor muda Yoo Ah In. Kim Hee Ae yang berperan sebagai Oh Hye Won berselingkuh dengan Lee Sun Jae (Yo Ah In), yang merupakan pianis jenius berusia 20 tahun. Hubungan terlarang keduanya berawal ketika Hye Won bertemu dengan Sun Jae. Keduanya saling jatuh cinta karena sering bertemu, namun hubungan mereka harus ditutup rapat untuk masa depan keduanya. 4. Love Affair In The Afternoon Drama Love Affair In The Afternoon diadaptasi dari serial Jepang berjudul Hirugao yang dirilis pada 10 Juni 2017. Drama ini berkisah tentang Son Ji Eun (Park Ha Sun) yang pindah ke kota kecil karena pekerjaan suaminya sebagai pegawai negeri. Sempat bosan di tempat barunya, Son Ji Eun akhirnya bertemu dengan Yoon Jung Woo ( Lee Sang Yeob) seorang guru biologi di sebuah sekolah lokal. Keduanya menjalin cinta setelah bertemu. Drama ini memang memperlihatkan keindahan cinta terlarang, hingga sempat diprotes keras.