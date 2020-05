SEOUL - The World of the Married mengakhiri petualangan 16 episodenya dengan fantastis. Episode pamungkas yang tayang pada Sabtu, 16 Mei 2020 mendapat rating tinggi.

Berdasar data Nielsen Korea yang dilansir Soompi, Minggu (17/5/2020), episode 16 The World of the Married mendapat rating 28,37 persen. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari rating episode sebelumnya, yakni 24,44 persen.

Sejak awal tayang pada Maret lalu, The World of the Married memang langsung mendapat rating tinggi. Hampir selalu mengalami kenaikan rating di tiap episodenya, The World of the Married lantas mematahkan rekor yang dipegang SKY Castle.

Episode ke-12 The World of the Married membukukan rating 24,33 persen. Angkanya lebih tinggi dari SKY Castle yang ditasbihkan sebagai drama dengan rating tertinggi dalam sejarah TV kabel Korea, dengan rating 23,78 kala itu.

Berhasil menggantikan SKY Castle sebagai drama dengan rating tertinggi dalam sejarah TV kabel, The World of the Married tetap tampil apik di episode-episode berikutnya. Episode di dua minggu terakhir terus menunjukkan peningkatan rating.

