SEOUL - BTS kembali menunjukkan kepedulian mereka pada kampanye anti-rasisme yang saat ini tengah berlangsung di Amerika Serikat. Kali ini, Jungkook cs ikut ambil bagian dengan memberikan donasi.

Melansir Soompi, Senin (8/6/2020), BTS bersama agensinya, Big Hit Entertainment memberikan donasi untuk mendukung gerakan Black Lives Matter. Total donasi mereka menyentuh angka USD1 juta atau setara Rp1,4 miliar.

Tak banyak informasi tentang donasi yang diberikan BTS dan Big Hit Entertainment ini. Variety melaporkan bahwa baik agensi maupun sang artis sama-sama menolak berkomentar soal donasi mereka tersebut.

Sebelumnya, BTS juga menunjukkan dukungan pada Black Lives Matter lewat unggahn di Twitter. Lewat akun media sosialnya, grup pelantun DNA ini menyatakan penolakannya pada rasisme kepada siapapun.

우리는 인종차별에 반대합니다.

우리는 폭력에 반대합니다.

나, 당신, 우리 모두는 존중받을 권리가 있습니다. 함께 하겠습니다.



We stand against racial discrimination.

We condemn violence.

You, I and we all have the right to be respected. We will stand together.#BlackLivesMatter— 방탄소년단 (@BTS_twt) June 4, 2020