LOS ANGELES - Aktor Keanu Reeves akhirnya buka suara terkait alasannya menerima tawaran untuk kembali membintangi The Matrix 4. Reeves mengaku, alasan utamanya karena dia tergugah dengan skenario indah yang ditulis oleh Lana Wachowski.

“Apa yang ditampilkan Lana Wachowski lewat skenarionya sangat sesuai denganku. Alasan itulah yang membuatku menerima tawaran itu. Kembali bekerja sama dengannya adalah pengalaman luar biasa,” ujarnya kepada Empire Magazine, Selasa (9/6/2020).

Aktor 55 tahun itu akan kembali berperan sebagai Neo dalam The Matrix 4. Sementara Carrie-Anne Moss akan kembali menghidupkan perannya sebagai Trinity. “Terus terang, aku tak pernah menyangka sekuel keempat ini akan digarap,” ujar Moss dalam kesempatan yang sama.

Moss mengaku, sejak The Matrix Revolutions tayang pada 2003, dia tak pernah berharap akan ada kelanjutan kisah Neo dan Trinity. Ketika menerima skenario The Matrix 4, dia merasa seperti menerima sebuah hadiah. “Aku sangat bersemangat.”

Film pertama The Matrix tayang di bioskop pada 1999 dan dalam waktu singkat mampu menjadi fenomena di industri perfilman Hollywood. Sekitar 4 tahun kemudian, The Matrix Reloaded dan The Matrix Revolutions pun dirilis dan menuai sukses serupa.

Untuk sekuel keempatnya kali ini, Keanu Reeves dan Carrie-Anne Moss akan kembali beradu akting dengan Laurence Fishburne, Hugo Weaving, dan Jada Pinkett-Smith. Sementara itu, Yahya Abdul-Mateen II, Neil Patrick Harris, dan Priyanka Chopra akan bergabung dengan sekuel keempat ini. Meski enggan membocorkan jalan cerita, namun Keanu Reeves coba mendefinisikan sekuel keempat The Matrix. "Ini akan sangat ambisius. Memang seharusnya begitu!" ujarnya dalam wawancara dengan Entertainment Tonight pada 2019.