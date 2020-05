LOS ANGELES - Perubahan besar-besaran terlihat di top 10 Billboard Hot 100 chart edisi minggu terakhir Mei 2020. Dilansir Billboard, Sabtu (30/5/2020), Stuck with U yang menjadi raja pekan lalu kini terlempar dari 10 besar.

Savage dari Megan Thee Stallion feat Beyonce menjadi penguasa pekan ini. Memasuki minggu ke-10 di Billboard Hot 100, Savage naik 4 peringkat dari pekan sebelumnya.

Sementara Stuck with U terjun payung dengan duduk di posisi 13. Lagu duet Ariana Grande dan Justin Bieber itu turun 12 peringkat langsung dari minggu lalu.

Say So dari Doja Cat feat. Nicki Minaj berhasil mengamankan posisi runner up mereka seperti pekan lalu. Sedangkan peringkat 3-5 secara berurutan diisi oleh Blinding Lights, Rockstar, dan Toosie Slide.

Berikut daftar top 10 Billboard Hot 100 edisi 30 Mei 2020:

1. Megan Thee Stallion feat. Beyonce - Savage

2. Doja Cat feat. Nicki Minaj - Say So

3. The Weeknd - Blinding Lights

4. DaBaby feat. Roddy Ricch - Rockstar

5. Drake - Toosie Slide

6. Future feat. Drake - Life is Good

7. Roddy Ricch - The Box

8. Dua Lipa - Don't Start Now

9. Justin Bieber feat. Quavo - Intentions

10. Post Malone - Circles

