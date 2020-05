SEOUL - Kesuksesan Hospital Playlist masih ikut dirasakan lagu-lagu soundtrack-nya. Dua soundtrack drama medis-persahabatan tvN itu masih meramaikan top 10 Gaon Chart.

Mengutip Gaon Chart National Digital Singles Ranking edisi 17-23 Mei 2020, Sabtu (30/5/2020), lagu Aloha dan Introduce Me A Good Person mengisi dua slot di top 10 tangga lagu tertinggi Korea tersebut.

Aloha yang dibawakan Jo Jung Suk kembali ke posisi runner-up dengan 37,285,017 poin. Aloha naik satu peringkat dari pekan lalu yang duduk di posisi 3 dengan 38,517,131 poin.

Sementara itu, soundtrack ke-2, Introduce Me A Good Person ada di peringkat 6 dengan 20,581,906 poin. Lagu yang dibawakan oleh Joy Red Velvet ini kembali ke top 10 setelah sempat terdepak dua pekan lalu.

Berikut daftar top 10 Gaon Chart edisi 17-23 Mei 2020:

1. IU ft. Suga - "Eight" - 48,646,599 Points

2. Jo Jung Suk - "Aloha" - 37,285,017 Points

3. Bolbbalgan4 ft. Baekhyun - "_ Leo" - 33,155,772 Points

4. Oh My Girl - "Nonstop" - 29,325,123 Points

5. NCT 127 - "Punch" - 23,738,586 Points

6. Joy - "Introduce Me A Good Person" - 20,581,906 Points

7. Gaho - "Start" - 20,009,823 Points

8. MC The Max - "Bloom" - 19,046,219 Points

9. A Pink - "Dumhdurum" - 18,921,555 Points

10. Jang Bum Joon - "Your Shampoo Scent In The Flowers" - 18,632,000 Points

(LID)