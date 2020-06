SEOUL - Lee Jae Wook dan Ji Jin Hee akan tampil sebagai cameo dalam drama original terbaru Netflix, Move to Heaven. Mengutip Soompi pada Kamis (4/6/2020), Jin Hee akan berperan sebagai Jung Woo.

Digambarkan sebagai pria berhati hangat, Jung Woo merupakan pemilik Move to Heaven, layanan pembuangan barang-barang milik orang yang telah meninggal. Dia adalah ayah Gu Ru (Tan Jun Sang), pria yang mengalami gangguan Asperger.

Pasien dengan Asperger biasanya akan mengalami gangguan perkembangan yang memengaruhi kemampuan mereka untuk bersosialisasi dan berkomunikasi secara efektif. Dalam drama ini, Jung Woo akan berperan besar dalam mempertemukan Gu Ru dengan pamannya, Sang Gu (Lee Je Hoon).

Drama Move to Heaven berkisah tentang perjalanan Sang Gu si mantan narapidana yang harus menjadi wali dari keponakannya, Gu Ru. Bersama, mereka belajar untuk saling berkomunikasi dan hidup sebagai keluarga.

Sementara itu, Lee Jae Wook akan berperan sebagai Su Cheol, pria yang menjadi alasan kenapa Sang Gu harus mendekam di balik jeruji besi. Karakter ini akan memegang peran membongkar masa lalu Sang Gu.

Drama Move to Heaven diadaptasi dari esai nonfiksi berjudul The Things We Leave Behind karya Kim Sae Byul. Drama ini akan diarahkan sutradara Kim Sung Ho (How to Steal a Dog) yang akan berkolaborasi dengan penulis skenario Yoon Ji Ryun (Angel Eyes).*

