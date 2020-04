SEOUL - Go Ara dan Lee Jae Wook dipastikan akan beradu akting dalam drama terbaru KBS, Do Do Sol Sol La La Sol. Mengutip Soompi, Senin (27/4/2020), sang aktris akan berperan sebagai seorang pianis bernama Goo Lala.

Dia mengalami titik terendah dalam hidupnya setelah keluarganya tiba-tiba jatuh bangkrut. Namun kehidupannya berubah ketika dia bergabung dalam La La Land, sebuah tempat kursus piano di desa kecil.

Di sana, dia akan bertemu dan jatuh cinta pada seorang pria misterius bernama Sun Woo Joon yang akan diperankan oleh Lee Jae Wook. Pria itu melakoni berbagai kerja sambilan dan hidup tanpa mimpi dan tujuan.

Terkait karakter yang diperankannya, Go Ara menyebut Goo La La adalah seseorang yang berusaha tetap ceria di tengah kesulitan hidup yang dihadapinya. “Aku selalu ingin bermain dalam drama komedi romantis. Dan akhirnya bisa mewujudkan keinginan itu lewat drama ini,” ujar sang aktris.

Baca juga: Jadi Cameo di Drama Hospital Playlist, Go Ara: Menyenangkan

Sementara Lee Jae Wook mengaku, sangat penasaran dengan karakter Sun Woo Joon yang misterius dalam drama tersebut. “Dia terlihat kasar, namun sebenarnya lembut. Dia tampak dingin, tetapi sebenarnya hangat. Sun Woo Jun memiliki karakter menarik yang sangat kontras,” tuturnya.

Drama Do Do Sol Sol La La Sol dijadwalkan memulai debutnya di KBS pada semester II-2020.*

Baca juga: Ashanty Pernah Hampir Bunuh Diri karena Aurel Hermansyah

(SIS)