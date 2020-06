LOS ANGELES - Aktor Harry Potter, David Thewlis mengonfirmasi keterlibatannya dalam Avatar 2. Dalam wawancaranya dengan Total Film, aktor 57 tahun itu membocorkan tentang karakter yang diperankannya dalam film arahan James Cameron tersebut.

Thewlis mengaku berperan sebagai salah satu kaum Na’vi dalam Avatar 2. “Aku berwarna biru dalam film itu. Karakter yang tidak aku mengerti saat bertemu Cameron. Terus terang, aku sedikit terkejut dengan peran itu,” katanya seperti dikutip dari Screen Rant, pada Kamis (4/6/2020).

David Thewlis mengaku terpesona ketika melihat tampilannya sebagai ras Na’vi. “Itu luar biasa! Karena mereka membuatku terlihat benar-benar seperti salah satu dari ras itu,” ujarnya.

Selain David Thewlis, sekuel Avatar juga akan diperankan sederet karakter baru yang akan diperankan oleh aktor kenamaan Hollywood lainnya. Kate Winslet, Michelle Yeoh, Jemaine Clement, Edie Falco, Cliff Curtis, dan Vin Diesel adalah beberapa di antaranya.

Deretan aktor itu akan bergabung dengan pemeran Avatar sebelumnya, seperti Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang, dan Sigourney Weaver. Sementara itu, James Cameron telah lama merencanakan penggarapan sekuel Avatar yang saat dirilis pada 2009 tercatat sebagai salah satu film Hollywood dengan penghasilan terbesar di dunia. Setelah sempat terhenti pada pertengahan Maret 2020 akibat pandemi Corona, Jon Landau, produser Avatar, memastikan produksi film tersebut akan kembali berlanjut pada akhir Mei 2020. Hal itu diungkapkannya lewat unggahan di Instagram, pada 22 Mei 2020. "Set #Avatar sudah siap dipakai untuk syuting. Kami sangat bersemangat bisa kembali ke Selandia Baru untuk syuting. Foto ini adalah Matador dan Picador, dua kapal berkecepatan tinggi. Tak sabar untuk membagikan foto lainnya," ujar Landau kala itu. Berikut adalah jadwal rilis sekuel Avatar hingga 7 tahun ke depan" 1.Avatar 2 Tanggal rilis: 17 Desember 2021 2.Avatar 3 Tanggal rilis: 22 Desember 2023 3.Avatar 4 Tanggal rilis: 19 Desember 2025 4.Avatar 5 Tanggal rilis: 17 Desember 2027