SEOUL - Jungkook merilis lagu solo berjudul Still With You sebagai bagian dari BTS Festa 2020, event tahunan yang digelar untuk memperingati debut BTS.

Mengutip Soompi pada Kamis (4/6/2020), lagu itu diproduseri oleh Jungkook bersama Pdogg dan 'disimpan' di SoundCloud dengan URL 'thankyouarmy2020'.

Selain lagu solo Jungkook tersebut, BTS juga diketahui telah merilis video musik Airplane Pt.2 bernuansa musim panas, pada 31 Mei silam. Video tersebut diambil saat RM cs berada di Saipan, Amerika Serikat, pada 2018.

Kemudian pada 1 Juni 2020, BTS merilis deretan foto keluarga terbaru mereka. Sehari kemudian, grup asuhan Big Hit Entertainment itu merilis video gladi bersih saat mereka menyanyikan Dionysus dalam tur stadion 'Speak Yourself' pada 2019.

Tak hanya memanjakan penggemar dengan rangkaian kegiatan dalam BTS Festa 2020, ketujuh personelnya juga meluangkan waktu untuk memberikan dukungan pada gerakan Black Lives Matter. Dukungan itu mereka tunjukkan lewat kicauan di Twitter, pada 4 Juni 2020.

Dalam kicauannya, BTS tegas menolak segala aksi diskriminasi ras. "Kami juga melawan aksi kekerasan. Kau, aku, dan kita semua punya hak yang sama untuk dihormati. Kami mendukung #BlackLivesMatter," ungkap BTS. Tak sekadar kata-kata, BTS juga memberikan donasi untuk mendukung gerakan tersebut. "Kami sedang memproses donasi tersebut sehingga sulit bagi kami untuk mengungkapkan besarannya dan kemana dana itu akan mengalir."