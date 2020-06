JAKARTA - Bopak Castello diam-diam mengidolakan sosok Hotman Paris Hutapea. Hal itu Bopak sampaikan saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta baru-baru ini.

"Hotman dong. Hotman is the best," ujarnya.

Bopak dalam lanjutannya mengatakan, dia punya alasan kuat untuk mengidolakan Hotman Paris. Sang komedian mengaku kagum dengan kejujuran Hotman dalam kesehariannya.

"Gue demen dia itu karena kejujuran dalam hal apapun. Kalau kita enggak usah munafik, ajaran inti dari Hotman memberikan statement seperti itu," jelas Bopak.

"Lo jangan munafik. Kalau kaya bilang kaya, jangan pura-pura enggak kaya gitu. Kalau lo kaya, lo mampu, nah itu kan masalah dunia realistis kan. Nah Hotman mengajarkan seperti itu, kejujuran," lanjut pria 53 tahun.

Bopak Castello bahkan berharap kelak bisa berkesempatan menemui Hotman Paris secara langsung. Banyak yang ingin Bopak pelajari dari Hotman tentang cara menjadi orang jujur.

"Ingin banget kita ketemu Bang Hotman. Kita ingin ngobrol-ngobrol. Kok Bang Hotman ini bisa berani memproklamirkan dirinya itu dengan bendera realistis, tidak munafik," pungkasnya.

(LID)