Kisah Bopak Castello Terjerumus ke Narkoba, Pakai Putau hingga Nyuntik

JAKARTA - Pelawak Bopak Castello membagikan cerita di masa lalu yang sempat terjerumus dalam lubang hitam narkoba.

Komedian itu mengaku dahulu dirinya merupakan pecandu berat narkona jenis putau. Dia bahkan sering mengalami sakau usai mengonsumsi barang haram tersebut.

Pria 56 tahun itu kemudian menjelaskan alasannya mencicipi narkoba.

"Karena Bopak ngerasa bebas enggak ada yang ngawasin, kedua Bopak terjun ke narkoba itu bukan karena lingkungan tapi memang Bopak mau di situ, karena enggak pede saat tampil di depan publik," ujar Bopak Castello di YouTube Kasisolusi, Sabtu (23/12/2023).