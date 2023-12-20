Lebih Agamis, Bopak Castello Selektif Pilih Job TV untuk Hindari Dosa Ghibah

JAKARTA - Komedian Bopak Castello memaparkan alasannya jarang tampil di acara televisi swasta. Dia mengaku kini lebih selektif dalam menerima tawaran syuting karena beberapa alasan.

Dikutip dari kanal YouTube Kasisolusi, Rabu (20/12/2023), Bopak menjelaskan jika marwah komedi saat ini cukup bergeser dari yang seharusnya.

Menurut pria asal Kalimantan Selatan itu, sebuah komedi yang kini disajikan di banyak stasiun TV cenderung menjatuhkan orang lain.

"Misalnya main tektok (orang nanya) 'kok Pak nggak di TV lagi?' Bukan nggak di TV lagi, sekarang kita ini memilih. Satu mungkin duitnya, kedua orang-orang kayak kita ini sudah berpikir, kalau berkomedi yang iramanya masih ghibah, konteksnya masih men-judge orang tuh kita mundur," ujar Bopak Castello.