Alasan Bopak Castello Pakai Narkoba yang Hampir Merenggut Nyawa

JAKARTA - Komedian Bopak Castello mengaku menjadi pecandu narkoba jenis putau. Dia berdalih penggunaan narkoba tersebut untuk meningkatkan rasa percaya dirinya (pede).

Kala itu, Bopak yang masih meniti karier sebagai pelawak merasa kurang pede dengan penampilannya.

Dia kemudian mencari jalan pintas untuk tampil maksimal dengan menggunakan barang haram tersebut.

"Bopak terjun ke narkoba itu bukan karena lingkungan tapi memang Bopak mau disitu, karena enggak pede saat tampil di depan publik," ujar Bopak Castello di YouTube Kasisolusi, Sabtu (23/12/2023).

Bopak Castello mengaku di masa mudanya seorang seniman memang lekat dengan segala jenis narkoba. Dia terbawa arus hingga menjadi pecandu berat.

Pria 56 tahun asal Kalimantan Selatan itu sempat mengalami sakau bahkan nyaris meninggal dunia.