JAKARTA - Selebgram Millen Cyrus alias Millendaru kembali menghebohkan dunia maya. terbaru, keponakan Ashanty itu memperlihatkan perut buncitnya dan mengaku hamil dua bulan melalui unggahan Instagramnya.

"It's amazing what love can make...2 months pregnant (Ini luar biasa, apa yang bisa dibuat oleh cinta. Kehamilan dua bulan)" tulis Millen, dikutip dari Instagram, Selasa (2/6/2020).

Unggahan Millen langsung menuai komentar dari netizen. Tak sedikit yang menyebutnya halu lantaran mengaku bisa hamil. Padahal sudah jelas bahwa ia berjenis kelamin pria meskipun berpenampilan layaknya perempuan.

Bahkan, netizen menyamakannya seperti Lucinta Luna. Sebab, sebelum terungkap identitasnya sebagai transgender, pedangdut itu kerap mengaku hamil.

"kok jadi halu kayak Lucinta ya?" komentar netizen.

"Rahimnya dari mana?" komentar netizen lainnya. Selain itu, rekan selebriti yang merupakan transgender juga ikut mengomentari unggahan Millen. Seperti Melly Bradley yang komentarnya dinilai menyindir Lucinta Luna. "Awas loh ntar masuk penjara de, yang kemaren ngaku-ngaku hamil juga udah masuk penjara tuh sekarang," komentar Melly Bradley.