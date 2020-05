JAKARTA - Feby Febiola belum lama ini menjalani operasi kista di sebuah rumah sakit di Bali. Feby pun mengungkapkan kondisi terakhirnya setelah menjalani operasi.

Lewat akun media sosialnya, Feby Febiola menuliskan kondisi terkininya melalui akun Instagram.

Tak lupa, ia mengucapkan terima kasih atas support dan bantuan dari orang-orang terdekatnya.

"To the people in my life who make me smile, suport me, and bring me joy, a bing thank you," tulis Feby Febiola.

Dalam unggahannya, Feby Febiola mengungkapkan kondisi terakhirnya setelah operasi dan ia sudah baik-baik saja.

"Selamat pagi... Terima kasih yang sudah mendoakan, operasinya lancar...," tulis Feby Febiola.

"Sorry enggak bisa balas satu-satu... Pokoknya, i love you all," imbuh Feby Febiola.

Beberapa rekan selebritis pun ikut mendoakan kelancaran operasi yang dijalani oleh Feby Febiola. "Aminn.. get better soon yah kafeb 😘2h," tulis Jennifer Arnelita.  "speedy recovery kak😘🙏," tulis Dea Anandha.