JAKARTA - Lama tak terlihat di layar kaca, aktris Feby Febiola membeberkan kondisi terbarunya. Melalui Instagram, istri Franky Sihombing ini mengumumkan dirinya siap menjalani operasi kista ovarium.

"Di saat semua selfie pakai face app, aku selfie pakai baju rumah sakit. Siap-siap buat operasi kista ovarium besok. Doakan ya supaya semua lancar. #tetapoptimis #Godisgood," tulis Feby pada 28 Mei 2020.

Baca Juga:

- Darurat Corona, Feby Febiola Tawarkan Endorse Gratis

- Hot Gosip: Identitas Penyebar Video Porno Diduga Syahrini hingga Melanie Subono soal New Normal

Feby sekaligus memperlihatkan foto dirinya mengenakan baju pasien rumah sakit berwarna hijau. Ia memilih pose tersenyum seolah memperlihatkan dirinya sangat siap menjalani operasinya.

Unggahan Feby langsung dibanjiri komentar dari rekan selebriti. Mereka memberikan dukungan dan doa agar operasinya berjalan lancar.

"Semangat kakkk. Lancar yah operasinya. Love you," komentar Vanessa Angel.

"Mbak Feby semoga lancar semua," doa Lala Karmela.

"Semangatt kak, Tuhan sudah sembuhkan. That thingy is only temporary (penyakit itu hanya sementara)," dukung Westny DJ.

(LID)