SEOUL - Kim Soo Hyun mengenal Lee Ji Eun (IU) sejak mereka sama-sama membintangi drama populer Dream High pada 2011. Kala itu, Soo Hyun berperan sebagai Song Sam Dong dan IU menjadi Kim Pil Sook.

Persahabatan mereka berlanjut ketika 4 tahun kemudian mereka kembali dipertemukan dalam The Producers. Drama itu juga diperankan dua aktor populer lainnya: Cha Tae Hyun dan Gong Hyo Jin.

Kim Soo Hyun kemudian tampil di video musik IU berjudul Ending Scene, pada 2017. Kolaborasi terakhir keduanya terjadi saat aktor 32 tahun itu menjadi cameo dalam drama Hotel del Luna yang diperankan IU dan Yeo Jin Goo.

Tak hanya menjadi cameo, Soo Hyun bahkan mengirimkan sendiri coffee truck ke lokasi syuting Hotel del Luna. Dukungan sang aktor untuk pelantun Palette itu ternyata tak sampai di situ.

Belum lama ini, aktor My Love from the Stars itu mengirimkan coffee truck lainnya di lokasi syuting Dream, film baru IU dan Park Seo Joon. Bersama coffee truck itu, dia menyelipkan banner berbunyi: “Sutradara Lee Byung Hyun x Park Seo Joon x Lee Ji Eun x Lee Hyun Woo sukses untuk film Dream”.

Pada bagian lain banner itu, Kim Soo Hyun menuliskan, “Meski melo adalah sifat aslimu, tapi tak apa untuk menjajal Piala Dunia.” Kalimat itu merujuk pada proyek drama sutradara Lee sebelumnya, Melo is My Nature dan film yang tengah digarapnya saat ini.

Film Dream berkisah tentang seorang pesepak bola profesional yang terpaksa menjadi pelatih sebuah tim sepak bola. Menariknya, tim itu berisi para pemain yang tidak berpengalaman namun harus mengikuti kejuaran internasional.

Sementara itu, Kim Soo Hyun juga akan comeback ke layar kaca dengan drama terbarunya, Psycho But It’s Okay. Drama itu akan dibintanginya bersama aktris Lawless Lawyer, Seo Ye Ji.*

