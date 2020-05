SEOUL - Kim Soo Hyun akhirnya comeback ke layar kaca lewat drama Psycho But It's Okay. Ini menjadi drama pertama Kim Soo Hyun dalam lima tahun.

Kembali bermain drama setelah lama absen, Kim Soo Hyun mengaku gugup. Saat syuting hari perdana Psycho But It's Okay, aktor kelahiran 1988 tersebut merasakan gugupnya berakting di depan kamera.

"Sudah lama sejak aku syuting, jadi aku sangat gugup dan senang," kata Kim Soo Hyun dalam video yang dirilis tvN, seperti dilansir Soompi, Sabtu (30/5/2020).

Berbeda dengan Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji yang menjadi lawan main bintang Secretly Greatly itu menyambut antusias syuting hari pertama Psycho But It's Okay. Menurut Seo Ye Ji, atmosfer lokasi syuting hari pertama sangat menyenangkan.

"Hari ini syuting hari pertama dan atmosfer dari pemain, sutradara, dan kru sangat bagus sehingga kami bersenang-senang saat syuting. Tolong nantikan drama kami," tutur Seo Ye Ji.

Psycho But It's Okay atau yang juga disebut It's Okay to Not Be Okay dijadwalkan tayang perdana pada 20 Juni 2020. Selain Seo Ye Ji dan Kim Soo Hyun, drama ini juga dibintangi Oh Jung Se.

Psycho But It's Okay drama romantis yang memperlihat kisah cinta layaknya di buku fantasi. Penonton akan diajak menyelami perubahan 2 orang yang saling menyembuhkan dan mengenalkan satu sama lain pada cinta.

