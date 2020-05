SEOUL - Pada 30 Mei 2020, Im Yoon Ah alias Yoona SNSD berulang tahun yang ke-30. Untuk merayakan momen spesial itu, dia memberikan sebuah kado spesial untuk penggemarnya lewat Instagram.

Kado itu berupa sebuah video di mana dia menirukan tarian populer sederet idol pria, seperti NCT 127 (Kick It), EXO (Love Shot), ON (BTS), dan SEVENTEEN (Very Nice).

"Aku menari karena kalian ingin melihat tarian Yoona. Ini memang tak sempurna tapi aku sudah berusaha keras," katanya seperti dikutip dari Soompi, Minggu (31/5/2020).

Unggahan itu kemudian dikomentari oleh beberapa member SNSD. Hyoyeon misalnya mengatakan, "Kau sudah bekerja keras. Good job. Good job."

Dalam wawancaranya bersama majalah Big Issue, Yoona mengaku, selalu menggelar pesta ulang tahun bersama penggemarnya setiap tahun. Namun tahun ini, tradisi itu tak bisa dia jalani.

"Aku berpikir, apa yang bisa kulakukan sebagai pengganti pesta itu. Jadi aku rasa, aku akan melakukan sesuatu yang bermakna. Dan aku berpikir tentang Big Issue," tuturnya.

Big Issue merupakan majalah yang membantu para tunawisma untuk mendapatkan penghasilan dengan menjual majalah tersebut di stasiun subway. "Aku percaya, penggemarku akan melakukan hal baik menggunakan namaku. Dan aku sangat bersyukur atas hal itu." Sementara itu, Yoona akan kembali berakting di layar kaca lewat drama terbaru JTBC, Hush. Skenario drama itu akan diadaptasi dari novel Silence Warning karya Jung Jin Young. Kisahnya tentang jurnalis sebuah surat kabar yang berjuang dengan berbagai permasalahan pekerjaan. Yoona akan berperan sebagai Lee Ji Soo, seorang jurnalis pemula yang sangat blakblakan dalam menyampaikan pikirannya. Ketika Lee Ji Soo mendapatkan Han Joon Hyuk (Hwang Jung Min) sebagai mentornya di kantor, dia mulai bermimpi untuk menjadi seorang jurnalis sejati. Drama Hush dijadwalkan tayang pada semester II-2020.*