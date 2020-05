SEOUL - Kerinduan fans pada sosok Yoona di layar kaca akan segera terbayar. Member SNSD tersebut kabarnya akan menjadi bintang reality show baru tvN, On and Off.

Seorang sumber memberitahu portal media Star Today bahwa Yoona tengah menjalani syuting On and Off. Meski demikian, belum ada informasi kapan episode Yoona akan tayang.

"Yoona sedang syuting On and Off. Tanggal tayangnya masih belum diputuskan," tutur sumber seperti dikutip dari Soompi, Kamis (21/5/2020).

Baca Juga:

- Resmi Bintangi Hush, Yoona SNSD Bakal jadi Wartawan Bersama Hwang Jung Min

- Foto Dikomentari Hotman Paris, Begini Reaksi Suami Tante Ernie

"On and Off ini akan menunjukkan kesibukannya dalam bekerja sekaligus menunjukkan sisi lain dirinya yang baru," sambung sumber.

On and Off merupakan sebuah reality show yang merekam kehidupan sehari-hari artis bukan sebagai public figure, melainkan dirinya sendiri yang jauh dari sorot kamera.

Acara ini disutradarai oleh PD Jung Hyo Min, otak di balik reality show Hyori’s Homestay dan Laborhood on Hire. Yoona sendiri pernah menjadi bintang tamu di acara Hyori’s Homestay.

(LID)