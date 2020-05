SEOUL - Song Ji Hyo bekerja keras untuk menyapa penggemarnya lewat berbagai proyek di 2020. Tak hanya aktif di Running Man setiap minggunya, Song Ji Hyo punya dua proyek akting drama tahun ini.

Mengutip Koreaboo, Jumat (29/5/2020), Song Ji Hyo dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran bermain di drama Come to the Witch’s Restaurant. Padahal, drama terbaru Song Ji Hyo, Did We Love? belum tayang.

Song Ji Hyo masih menjalani proses syuting Did We Love? hingga saat ini. Rencananya, drama tersebut akan tayang pada Juli 2020.

Di sisi lain, Come to the Witch’s Restaurant merupakan drama fantasi yang diangkat dari novel karya Ku Sang Hee. Dari laporan Xportnews, belum ada detail tanggal tayang dan stasiun TV yang akan menyiarkan drama ini.

Come to the Witch’s Restaurant berkisah tentang Cho Hee Ra, penyihir cantik yang tak tahu berapa umurnya sebenarnya. Dalam kehidupan sehari-harinya, Cho Hee Ra menjalankan bisnis restoran bersama rekan wanitanya, Jin.

Seperti halnya Cho Hee Ra yang bukan manusia, restorannya bukan tempat makan biasa. Makanan di restoran tersebut bisa membuat konsumen mewujudukan mimpi-mimpinya.

Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari pihak Song Ji Hyo tentang keterlibatannya dalam Come to the Witch’s Restaurant.

(LID)